Quota mille vaccinati sfiorata al PalaBCC

Sono stati 948 i vaccini inoculati nella prima giornata di apertura del centro vaccinale del PalaBCC a Vasto e 96 in ospedale questa mattina.

Medici ospedalieri, infermieri, personale Asl, volontari locali e di ManiuniteperPadova, Protezione Civile, Croce Rossa, Polizia locale e dipendenti comunali, e tutti coloro che hanno lavorato senza sosta dalle 08.30 a dopo le 20 .

"Il primo risultato è stato raggiunto - ha detto il sindaco Francesco Menna - sono state inoculate oltre 1000 dosi. Questa prima giornata é stata importante per capire cosa bisogna migliorare. Rinnovo ad ogni modo l'appello a rispettare gli appuntamenti. Bisogna evitare di arrivare in largo anticipo e si raccomanda di portare il modulo già compilato. Si prosegue anche domani per l'intera giornata".