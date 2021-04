"Strisce rosa, ora si proceda"

Sulla questione dei prossimi parcheggi 'rosa' in città intervengono i consiglieri comunali Vincenzo Suriani e Francesco Prospero (Fratelli d'Italia).

"Si è svolta mercoledì 8 aprile la Commissione Affari Istituzionali per discutere dei criteri di istituzione delle cosiddette strisce rosa, i parcheggi di cortesia riservati alle donne incinta e ai genitori di bambini in fasce. Durante la commissione, convocata dal presidente Maria Molino che ringraziamo, sono state esaminate le proposte sul tema.



Abbiamo convenuto che i parcheggi debbano essere gratuiti, che gli uffici debbano fornire un apposito tagliando e che la sosta debba comunque garantire il necessario ricambio del traffico. Apprezziamo lo spirito collaborativo dei colleghi consiglieri tutti e dell’assessore Barisano. Bene la collaborazione e bene lo spirito di ascolto di tutte le proposte, anche se molti temi restano a nostro avviso di competenza degli uffici.



Adesso - visto che abbiamo aperto noi il dibattito presentando la mozione in Consiglio Comunale per istituire le strisce rosa - speriamo che non si perda ulteriore tempo a rivendicare meriti e demeriti reciproci e che non si rinvii più la realizzazione delle strisce rosa dilettandosi in sofismi inutili. Alcuni comuni, anche a noi vicini, li hanno realizzati in una notte. Noi continuiamo a pensare ciò che abbiamo detto in aula, ovvero che i parcheggi rosa sono simbolo di civiltà e che vogliamo vederli istituiti quanto prima anche a Vasto. Per consentire alle donne incinta e ai genitori di parcheggiare vicino ai luoghi dove è necessario, come distretti sanitari, uffici pubblici, scuole, asili, poste e luoghi di interesse per le famiglie e i bambini".