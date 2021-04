Centro vaccinazioni al PalaBCC di Vasto: si comincia con 'over 80' e 'fragili'

Sarà operativo da venerdì 9 aprile, per le vaccinazioni, il PalaBCC di via dei Conti Ricci a Vasto.

Saranno vaccinati, in questa prima fase, quanti hanno ricevuto dalla Asl la comunicazione del giorno e l'orario della vaccinazione e rientrano nelle seguenti categorie: 'over 80' e 'fragili'.

Potranno richiedere la vaccinazione attraverso la registrazione sulla piattaforma regionale:

CITTADINI TRA I 75 E 79 ANNI (NATI NEGLI ANNI 1942-1943-1944-1945-1946)

CITTADINI DAGLI 80 ANNI IN POI

FRAGILI

CAREGIVER/FAMILIARE 104 (riservato ai caregiver/familiari di assistito in possesso di legge 104.

Necessari per la registrazione numero di tessera sanitaria, codice fiscale e numero del codice di esenzione attualmente attivo.

Qui il link utile https://sanita.regione.abruzzo.it/

Chi è già iscritto e non è ancora stato chiamato non deve iscriversi nuovamente. Coloro che non rientrano nelle categorie suindicate, per ora, non potranno registrarsi.