"Vasto ha numeri da zona rossa", D'Elisa sollecita Marsilio per le restrizioni

"L’attuale andamento epidemiologico da Covid-19 desta a Vasto e nel comprensorio grande preoccupazione nei cittadini alla luce del notevole incremento dei casi dell’ultima settimana".

E' quanto sottolinea, in una nota, il consigliere comunale del Gruppo misto a Vasto Alessandro D'Elisa.

"Come da indicazioni diffuse dalle Autorità competenti - scrive ancora -, nel Comune di Vasto risultano nell’ultima settimana ben 346 nuovi positivi con circa 1.030 quarantene attive; Vasto ha 41.000 abitanti, numeri da zona rossa, in quanto di gran lunga superiori al limite di 250 contagi ogni 100.000 abitanti come stabilito dall’articolo 1 comma 4 del Decreto legge n.44 del 01.04.2021 approvato dal Consiglio dei Ministri".

In base ai dati riscontrati - aggiunge - è chiara la totale necessità di applicare le disposizioni del decreto legge, per questo chiedo espressamente e senza indugio al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di intervenire: Vasto con questi numeri di contagio rientra nella zona sanitaria “rossa” con la necessità di una immediata attivazione di un lockdown territoriale mirato indipendentemente da eventuali altri parametri a contenere la diffusione della pandemia.

Da ieri mattina, in virtù del colore sanitario “arancione” attribuito a livello di regione, tutte le scuole di Vasto sono ritornate in presenza. Le scuole superiori al 50%. Con questi numeri in città, si può rischiare un'ulteriore diffusione dei casi di contagio favorita da una riapertura in presenza con possibile aggravio di criticità della struttura ospedaliera di Vasto già duramente provata dai continui interventi e ricoveri". D'Elisa ritiene che "le scuole andrebbero immediatamente chiuse, attivando la didattica a distanza, come prevede il decreto legge per le zone rosse a partire dalle seconde classi delle scuole secondarie di primo grado e a tutte le scuole secondarie superiori. Invito il presidente della Regione, sentite le Autorità Sanitarie competenti - conclude - a mettere in atto tutte le azioni territoriali possibili al fine di contenere e limitare la diffusione del contagio".