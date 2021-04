Webinar "Mare d'aMARE a Punta Aderci: proposta di ampliamento del sito Natura 2000 a mare"

Sabato 10 aprile alle ore 16,00 si terrà un incontro in forma di webinar, aperto a cittadini, associazioni, imprenditori, e operatori turistici, su una proposta concreta di ampliamento a mare della Zona di Conservazione speciale di Punta Aderci-Punta della Penna, nell'ambito del progetto LIFE CALLIOPE, finanziato dalla Commissione Europea e con capofila la Regione Abruzzo, e partner italiani l'Università del Molise e CIRSPE. Si tratta di un'opportunità unica per il territorio vastese e abruzzese per aumentare il valore naturalistico, paesaggistico, ricreativo e turistico di una zona litoranea unica nel suo genere nell'Adriatico italiano.

Sarà possibile seguire la diretta Facebook sulla pagina del progetto: https://www.facebook.com/LifeCalliope.it

All'evento parteciperanno;

Moderatori : CIRSPE - Giuseppe di Marco, Capo progetto - Maria Carla de Francesco.

Relatori: Regione Abruzzo - Igino Chiuchiarelli;

Università del Molise - Angela Stanisci, Biologo marino - Tommaso Pagliani;

Comune di Vasto – Sindaco, Francesco Menna, Assessore Paola Cianci.

Forum finale con spazio alle domande.