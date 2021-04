Depositati i quesiti referendari per l’abolizione dell’attività venatoria in Italia

Il movimento Ora rispetto per tutti gli animali, che si occupa di migliorare le leggi vigenti e al tempo stesso di rafforzare una coscienza ambientale, di aumentare la consapevolezza nei confronti di problematiche pressanti e urgenti, come quelle legate ai danni provocati dall’inquinamento e dal disboscamento selvaggio, ha depositato i quesiti referendari per l’abolizione dell’attività venatoria in Italia. Chiama ora il mondo animalista a rendersi partecipe di un cambiamento rivoluzionario di portata storica.

I referendum costituiscono una grande opportunità, una possibilità concreta e condivisa con i cittadini, per cambiare definitivamente in meglio, per invertire la rotta che in questi anni ha portato al deterioramento dell’ambiente, al peggioramento della vita degli animali, consegna ai cittadini il compito di decidere e non soltanto orientare il parlamento in materia di diritti animali.

Secondo il fondatore, Giancarlo de Salvo “La modifica della legge 157/92 e l’abrogazione dell’art 842 del Codice Civile aboliranno definitivamente la caccia in Italia, salvaguardando la tutela degli animali”.

E’ questa una battaglia epocale, combattuta sul piano del diritto, un atto di fiducia nella partecipazione democratica dei singoli, un richiamo senza precedenti verso la compattezza del mondo animalista, uno stimolo per l’assunzione di responsabilità del singolo, perché ciascuno sia parte di questo importante cambiamento.