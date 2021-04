Associazione Asperger Abruzzo e autismo: "La diagnosi e il giusto intervento"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il 2 aprile è passato, ma non si spengono i riflettori sull'autismo, soprattutto per chi lo vive ogni giorno.

Chi avesse dei dubbi o chi vive delle problematiche nel gestire un familiare con lo spettro, può partecipare al webinar sulla diagnosi precoce e sulla figura del compagno adulto, organizzato dall'Associazione Asperger Abruzzo sulla piattaforma Facebook, sabato 10 Aprile, a partire dalle ore 9:00.

Interverrà il Neuropsichiatria infantile Dottor R. Alessandrelli che parlerà dell'importanza della diagnosi precoce, già dai primi mesi di vita del bambino, per avere un giusto intervento e di conseguenza per garantire ai bambini autistici gli strumenti necessari per affrontare la quotidianità. Seguirà la Dottoressa T. Bortolatto, Psicologa e Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale, esperta nell'ambito dell'autismo, che parlerà dell'importanza del compagno adulto, figura poco conosciuta agli addetti ai lavori.

Siete invitati tutti a partecipare.