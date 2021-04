Crolla una torre faro al Campo San Paolo: danni per il forte vento

E' venuta giù poco prima delle 21, ieri sera, una delle quattro torri faro nel perimetro del Campo sportivo San Paolo.

Il forte vento ha provocato il crollo della struttura, precipitata sulle gradinate dell'impianto, andando ad interessare parte della recinzione del rettangolo verde in erba sintetica ed una delle panchine per le squadre di calcio.

Già nella serata di ieri c’è stato un primo sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto, in mattinata è prevista la ricognizione dei tecnici del Comune per quantificare i danni ed elaborare gli interventi necessari per il ripristino con verifica dello stato delle altre torri.

A causa del Covid, praticamente da poco più di un anno, le attività al Campo San Paolo, affidato alla gestione della Virtus Vasto, sono state interrotte.