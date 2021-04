Venerdì 9 aprile alle ore 18.30, prenderanno il via una serie di incontri promossi da La Buona Stagione aventi come tema “Disegnare la Vasto che verrà: dal Next Generation Idee per la città”.

Il primo appuntamento sarà di carattere generale; di introduzione ai piani di azione del Next Generation, del loro impatto sui territori e dell’importanza di una corretta transizione sia di strumenti sia di risorse umane.

Introduce Alessandra Notaro, candidata sindaco de “La Buona Stagione”, modera Nino Fuiano, preside IIS 'E. Mattei' Vasto, intervengono Daniela Aiuto, on. arch. membro Commissione Trasporti al Parlamento Europeo, e Stefano Crisci, Avv. Professore di Market Regulation Università “La Sapienza” di Roma.

L’incontro si svolgerà sulla piattaforma Zoom al link https://zoom.us/j/96785305184? pwd=WVFmYkVZeU83WWZtVmZabDVKbn k3UT09 e sarà trasmesso in diretta Fb sulla Pagina de “La Buona Stagione”.