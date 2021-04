Nel ricordo di Davide Centofanti e Maurizio Natale

Un omaggio floreale all'ingresso della palestra Centofanti-Natale: così, stamattina, una rappresentanza dell'amministrazione comunale vastese, con il sindaco Francesco Menna e gli assessori Anna Bosco e Carlo Della Penna, ha voluto ricordare, nel dodicesimo anniversario del terremoto che sconvolse l’Aquila, le vittime del sisma, tra le quali i giovani studenti di Vasto e Monteodorisio, Davide Centofanti e Maurizio Natale, ai quali la struttura sportiva del quartiere San Paolo intitolata dal 2019.

Oltre che a loro espressa vicinanza alla dottoressa Fabiola Tamburro, vastese d’adozione, che in quell'occasione perse il padre Marino, la sorella Giuliana e il nipotino Stefano Antonini.

Alla cerimonia erano presenti, assieme a sindaco e assessori, don Gianni Sciorra, parroco di San Paolo Apostolo che ha benedetto i presenti, la dott.ssa Fabiola Tamburro e la madre Giuseppina e due rappresentanti del Gruppo comunale della Protezione civile di Vasto.

"Il ricordo - si legge in una nota - è stato particolarmente apprezzato da Grazia Malatesta, Antonietta Delle Monache e Lilli Centofanti (rispettivamente mamma di Davide, mamma di Maurizio e sorella di Davide, ndr.) che telefonicamente hanno fatto pervenire il loro ringraziamento alla comunità vastese e all’amministrazione comunale per la vicinanza ed il ricordo dei loro cari. Ringraziamenti anche per le tante candele che sono rimaste accese davanti alle finestre di casa questa notte a Vasto, in risposta all’appello degli aquilani, per mantenere vivo il legame che ci unisce alle vittime. Dopo la cerimonia la corona di fiori è stata portata nella chiesa di San Paolo Apostolo".