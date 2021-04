Opposizione compatta nel chiedere la revoca del presidente del Consiglio comunale Baccalà

Opposizione compatta, a Vasto, nel chiedere la revoca del presidente del Consiglio comunale Elio Baccalà.

"Nell'ultimo Consiglio comunale - si legge in una nota firmata dai consiglieri Alessandro d’Elisa (Gruppo Misto), Dina Carinci e Marco Gallo (Movimento 5 Stelle), Guido Giangiacomo (Forza Italia), Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro), Vincenzo Suriani e Francesco Prospero (FdI), Alessandra Cappa e Davide D’Alessandro (Lega) - è accaduto qualcosa di una gravità inaudita.

Una delibera di richiamo della Corte dei Conti nei confronti del nostro Comune è stata portata a conoscenza, dei consiglieri comunali e dei cittadini di Vasto, con 6 mesi di ritardo, nonostante gli uffici, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale l'avessero ricevuta fin dal 27 di ottobre. Si è in questo modo scientemente tenuto nascosto al Consiglio e alla Città tutta, omettendo anche l’obbligatoria pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, l’ennesimo campanello d’allarme sulla tenuta dei conti pubblici del Comune, inficiando votazioni importanti che ci sono state negli ultimi 6 mesi, dai debiti fuori bilancio, al voto sul conto consuntivo.

Riteniamo che il principale responsabile di questo comportamento omissivo e non trasparente sia il Presidente del Consiglio Baccalà, cui spettava il compito di trasmettere sei mesi fa la delibera della Corte dei Conti.

Per questo come forze di opposizione abbiamo presentato immediata Proposta di Revoca del Presidente del Consiglio, in modo unitario di fronte a una così grave violazione dei doveri di informazione dei consiglieri e del Consiglio tutto".