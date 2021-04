7 aprile in live “Abruzzo Prossimo” Strategie per un decennio”

Abruzzo Prossimo è la strategia adottata dal Governo regionale per gestire le risorse integrate 21-27, che stanno per essere ripartire tra le regioni. Abruzzo Prossimo definisce quattro aree strategiche ed un tema trasversale, immaginando un nuovo modello di sviluppo ancorato alla transizione digitale e verde, alle infrastrutture di collegamento, alla tutela delle fragilità e alla valorizzazione delle città e delle aree interne. Abruzzo Prossimo è, in questa fase, alla valutazione di 700 soggetti territoriali ai quali è stato inviato un questionario con il quale esprimere il proprio contributo sul nuovo modello di sviluppo. Il questionario dovrò essere riconsegnato entro il 7 aprile. Abruzzo Prossimo sarà illustrato nel dettaglio dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e dal direttore del dipartimento della Presidenza, Emanuela Grimaldi, nel corso di una conferenza stampa prevista per la giornata di mercoledì 7 aprile, alle ore 11.00, nella sala Corradino D’Ascanio del palazzo del Consiglio regionale in p.zza Unione a Pescara. La conferenza stampa potrà essere seguita in live tweetting su @bandiabruzzo e su fb bandierisorseregioneabruzzo. La conferenza stampa si svolgerà nel corso dei lavori del webinar “Abruzzo Prossimo. Strategie per un decennio”, cui sono stati invitati 800 soggetti del mondo istituzionale, economico, sociale e dell’associazionismo. Il webinar potrà essere seguito anche in diretta streaming sul canale youtube Bandi & Risorse di Regione Abruzzo e sul portale regionale. Il programma prevede i saluti istituzionali dei componenti la Giunta regionale e del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. La sessione delle relazioni, affidata al presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio e al direttore del Dipartimento, Emanuela Grimaldi, sarà aperta dal ministro per il Sud, Mara Carfagna. La sessione della tavola rotonda, dedicata alle aree strategiche e animata dai direttori dei dipartimenti regionali, sarà aperta dal direttore del Dipartimento per la Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ferdinando Ferrara. Per informazioni: https://www.regione.abruzzo.it/content/abruzzo-prossimo.