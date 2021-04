E’ Campli “il Borgo dei Borghi” d’Abruzzo

E’ terminato il concorso nazionale “Il borgo dei borghi”, l'appassionante sfida tra i borghi più belli d'Italia giunta all'ottava edizione che ha permesso di scoprire posti bellissimi. Campli l’unico borgo abruzzese presente, ha conquistato il sesto posto tra i borghi più belli d’Italia. Città della Scala Santa e di molti altri tesori storico-artistici, meta di appassionati di arte, cultura, gastronomia e attività outdoor che possono essere praticate nell’area del Monte Foltrone. Dice Marsilio: “Un risultato grandioso, un orgoglio per tutto l’Abruzzo. Complimenti a tutta la cittadinanza e all’amministrazione comunale”

“Essere stati selezionati come unico borgo abruzzese nella TOP20 nazionale” dice il sindaco Federico Agostinelli” è stato un grande successo che ci ha ripagato del grande lavoro fatto per la promozione culturale e turistica del nostro borgo. Un impegno che ci ha consentito di aumentare dell’83% il flusso turistico la scorsa estate e che ha visto Campli protagonista anche sulla stampa più autorevole a livello internazionale come il National Geographic e il Guardian. Il risultato raggiunto è una straordinaria vetrina per il nostro borgo e per tutto il territorio abruzzese”.

Il borgo che ha conquistato il primo posto è Tropea, la "Perla del Tirreno". Ieri sera, 4 aprile, su Raitre l'ufficialità della vittoria della cittadina costiera del Vibonese e capitale del turismo con l'annuncio dato dalla conduttrice Camila Raznovich sulle note della canzone di Rino Gaetano "Il cielo è sempre più blu". Gli altri 13 i Borghi più Belli d'Italia in gara sono Geraci Siculo (Palermo), Grottammare (Ascoli Piceno), Buonconvento (Siena), Pietramontecorvino (Foggia), Corciano (Perugia), Campli (Teramo), Albori (Salerno), Poffabro (Pordenone), Finalborgo (Savona), Cocconato (Asti), Pomponesco (Mantova), San Giovanni in Marignano (Rimini), Pico (Frosinone).

il pubblico, per portare alla vittoria il proprio borgo preferito, ha potuto esprimere il proprio voto sul sito Rai: www.rai.it/borgodeiborghi. La votazione è iniziata domenica 7 marzo e si è conclusa domenica 21 marzo.