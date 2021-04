Al via il progetto di riqualificazione della pista di pattinaggio della Villa Comunale

Da tanti anni ci siamo abituati a vedere la pista di pattinaggio della Villa Comunale di Vasto completamente abbandonata e trascurata. Augusto Delle Donne e Alessandro Perna, presidente e co fondatore dell’associazione Rigenera Vasto officina di riqualificazione urbana, un’organizzazione di volontariato nata nella nostra città qualche mese fa, hanno chiesto all’amministrazione comunale la possibilità di attuare un progetto di riqualificazione di questa zona. Il loro obiettivo è quello del ripristino di una colorazione omogenea e uniforme delle superfici per restituire alla Pista di Pattinaggio un aspetto più decoroso ma al tempo stesso creativo. Infatti, puntando sulla bellezza, realizzeranno con l’aiuto di volontari e artisti, in un percorso di collaborazione condivisa, dei disegni, per rendere questo luogo più vivibile e incoraggiando la diffusione della responsabilità e del senso civico.

Appena avranno l’autorizzazione comunale necessaria, organizzeranno un evento, di sabato o domenica, in cui, in più giorni procederanno all’intervento di riqualificazione con le operazioni di pulizia, scartavetratura, tinteggiatura, disegno e pittura.

“Sarà un evento aperto alla città”, dice Augusto Delle Donne, “con l’aiuto di persone competenti, ma anche con il coinvolgimento di volontari, delle famiglie e bambini, con grande attenzione alle normative anti Covid.” Ci sono già delle ipotesi sui disegni da realizzare, ma Rigenera Vasto è aperta anche a considerare altre idee, che possano dare valore a questo luogo di aggregazione per eccellenza, rendendolo più fruibile per gli abitanti del quartiere.

L’associazione ha anche altre iniziative in cantiere più impegnative, sempre nel tema del decoro urbano, che saranno realizzate appena riceveranno l’autorizzazione dall’ente di competenza.