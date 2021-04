Hai compiuto 18 anni nel 2020? Lo sai che puoi richiedere 500 euro con il Bonus Cultura?

Anche quest’anno infatti è previsto il Bonus Cultura per tutti coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2020. Dal 1 aprile al 31 agosto 2021 è possibile registrarsi con l’identità digitale SPID e richiedere 500 euro da spendere in cultura. Il Bonus può essere speso entro il 28 febbraio 2022 e si può richiedere sul sito www.18app.italia.it

Ma cosa si può acquistare? Sicuramente libri, musica, eventi culturali, corsi di musica, teatro o lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva o abbonamenti a quotidiani. Sarà probabilmente difficile spendere il bonus al cinema o al teatro, viste le restrizioni della pandemia, ma è possibile fare acquisti online, ma comprando solo un prodotto alla volta. Nelle passate edizioni sono stati i libri ad andare per la maggiore, rappresentando più dell’80 per cento della spesa, seguiti dai concerti e dai biglietti del cinema.

Nelle scorse edizioni il bonus non ha convinto però tutti. Solo due su tre ne hanno fatto richiesta, quasi 1,6 milioni di giovani, mentre il 30 per cento dei 18enni, o non lo ha saputo, o non lo ha trovato interessante. Anche per questo lo stanziamento nel bilancio pubblico si è quasi dimezzato negli anni, visto che non tutti gli aventi diritto richiedono il bonus.