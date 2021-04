100 uova solidali Ricoclaun al Comune di Fresagrandinaria per gli auguri di Buona Pasqua ai bambini

L’associazione che a Vasto si occupa della clownterapia ha portato 100 uova solidali Ricoclaun al comune di Fresagrandinaria. Il Sindaco, Lino Giangiacomo, ha deciso con l’amministrazione, di fare degli auguri di Pasqua speciali ai tanti bambini del paese, sposando al tempo stesso l’iniziativa solidale dell’associazione, da sempre impegnata in attività di volontariato nelle corsie dell’ospedale. Nell’arena con i bellissimi gradini colorati, con la massima attenzione alle normative anti Covid 19, clown Eric, Rico, Sampei e Pon Pon, con la loro simpatia e con i loro camici colorati, hanno distribuito le uova di Pasqua, sistemate dalla Pro Loco in una simpatica apetta con i decori pasquali di coniglietti e pulcini, per la felicità di tutti i bambini di Fresagrandinaria da 0 a 14 anni. Un gesto solidale che ha assunto un significato speciale proprio quest’anno. Il messaggio che il comune ha evidenziato con questo gesto è racchiuso in una citazione di Luis Sepulveda: “Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice, uno di questi si chiama acqua, un altro si chiama vento, un altro ancora si chiama sole e arriva sempre come una ricompensa dopo la pioggia".“Dopo questa lunga pioggia”, scrive il Sindaco Giangiacomo nel messaggio di Pasqua, “arriverà un sole bellissimo!”