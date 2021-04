Un lungo e commosso applauso per l'ultimo saluto a Valter Marinucci, improvvisamente scomparso ieri, all'età di 56 anni.

Nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, della quale per tanti anni ha rappresentato un significativo punto di riferimento con le attività di servizio in parrocchia, nell'Azione Cattolica e nella Confraternita della Sacra Spina e del Gonfalone, sono stati il parroco Don Domenico Spagnoli ed il parroco emerito Don Decio D'Angelo a presiedere il rito funebre. Nel sacro tempio don Domenico ha ricordato i sentimenti di vicinanza alla famiglia ed alla comunità espressi, in particolare, dal cardinale Edoardo Menichelli, dai vescovi Pietro Santoro e Bruno Forte e da numerosi sacerdoti e rappresentanti di associazioni cattoliche della città e del territorio.

Tante, anche in questa circostanza, le testimonianze di cordoglio e di affetto rese nei suoi confronti, nei confronti di una persona mite e disponibile, ricordato anche per il suo impegno con l'associazione Amici del Toson d'Oro ed a Palazzo d'Avalos.

In un'unica frase, emblematica - "Grazie Valter", firmata dai ragazzi dell'Azione Cattolica - il riconoscimento a lui che certamente mancherà, e tanto, alla comunità di Santa Maria Maggiore ed alla città di Vasto in generale.