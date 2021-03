Contrasto all'erosione costiera in località Vignola, dalla Regione fondi per 3,5 milioni di euro

Via libera, dalla Giunta regionale abruzzese, nell'ambito di una serie di interventi infrastrutturali per contrastare il rischio idrogeologico, ad un corposo finanziamento per contrastare l’erosione costiera in atto in località Vignola di Vasto, per un importo di 3,5 milioni di euro.

Fondi che saranno disponibili nella prossima annualità.

"Si tratta di un intervento importante, che avrà ricadute positive su tutto il territorio - sottolineano in una nota i consiglieri comunali Vincenzo Suriani e Francesco Prospero (Fratelli d'Italia) -. Ringraziamo il presidente Marsilio e la Giunta per questo ennesimo segnale, rapido e tangibile, di vicinanza alla nostra Vasto, che è la migliore risposta nei fatti alle inutili polemiche sollevate da taluni amministratori locali".

"Con i colleghi consiglieri regionali, con il presidente Marsilio, con gli assessori e gli uffici del dipartimento abbiamo lavorato senza rulli di tamburo e squilli di tromba, portando a casa i milioni di euro che il sindaco adesso rivendica. In verità, per quei finanziamenti, non ci ha messo una nota", commenta il consigliere regionale Manuele Marcovecchio (Lega) parlando del finanziamento per Vignola e polemizzando con il sindaco Francesco Menna che, recentemente, con una campagna di manifesti e comunicazione, si è intestato il merito di aver "intercettato" risorse finanziarie milionarie per Vasto.