“Amoris laetitia”, l’ultimo libro di monsignor Forte

Si chiama "Amoris laetitia. Famiglia, Amore e Chiesa nella società complessa" edizioni Scholé-Morcelliana, il nuovo libro dell'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, fra i più apprezzati teologi a livello internazionale.

Si tratta di una guida al testo e allo spirito di "Amoris laetitia", l'esortazione di Papa Francesco. L'Esortazione apostolica Amoris laetitia di papa Francesco rappresenta una svolta nel magistero papale: i suoi contenuti - la famiglia, l'amore e il futuro della Chiesa in una società complessa - sono stati elaborati attraverso un cammino sinodale. Al centro c'è il bisogno di aprire nuovi orizzonti su temi quanto mai dibattuti, nella fedeltà creativa alla tradizione cattolica.

Il libro di Forte si propone come guida autorevole per leggere e interpretare un testo destinato a segnare la dottrina della Chiesa e la vita di innumerevoli persone in tutto il mondo. Condividendo ogni sforzo di chi vuole che a vincere non sia la “globalizzazione dell’indifferenza”, ma “il primato della carità”.