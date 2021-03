Su Canale 5 “Ti presento Sofia”, film girato in Abruzzo con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti

Martedì 30 marzo, alle 21,40 su Canale 5 va in onda il film con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti "Ti presento Sofia", girato 3 anni fa in Abruzzo, a Francavilla, sulla Costa dei Trabocchi, Pescara e dintorni.

Ti presento Sofia è un film del 2018 diretto da Guido Chiesa.

Trama: Gabriele (Fabio De Luigi) è un padre single, che vive in perfetta armonia con la figlia Sofia, di 10 anni. La sua routine è letteralmente sconvolta quando nella sua vita ripiomba Mara, una vecchia amica fotografa, di cui aveva perso le tracce. Mara racconta a Gabriele che, oltre a non volere bambini, prova un forte odio per loro. E così Gabriele, sconvolto dalla passione per lei, inizialmente nega di avere con sé la piccola Sofia. Micaela Ramazzotti interpreta Mara mentre il ruolo di Sofia, rinnegata dallo stesso padre, è affidato a Caterina Sbaraglia.