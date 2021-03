Imposta di soggiorno confermata a Vasto: "Come vengono impiegati i fondi?"

"Dica come vengono spesi gli oltre 200 mila euro annui introitati con la tassa di soggiorno. Lo deve ai cittadini, agli operatori e ai tanti turisti che ad ogni soggiorno versano la tassa".

Sottolineano questo, in una nota, i consiglieri comunali di opposizione di centrodestra e dei gruppi civici Francesco Prospero e Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia), Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro), Alessandro d'Elisa (Misto) e Guido Giangiacomo (Forza Italia).

"Si impegni, il sindaco, in questa epoca pandemica, a garantire almeno il decoro e i servizi minimi essenziali per ottimizzare l'offerta turistica - scrivono ancora -. I grandi eventi purtroppo, o per fortuna della Giunta Menna che si è risparmiata l’ennesima brutta figura dopo il fallimento del 'Jova beach Party', non possono essere fatti. Si concentri, pertanto, vista la conferma della tassa di soggiorno, mentre altri comuni la dimezzano o la sospendono, almeno a migliorare l’accoglienza, il decoro e i servizi della nostra città.

200 mila euro annui - concludono - non sono molti, ma non sono nemmeno pochi per chi sa utilizzarli".