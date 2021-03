La Ricoclaun dona le uova di Pasqua ai ragazzi della comunità per minori di San Lorenzo

La Ricoclaun ha incontrato i responsabili della CoopServizi Group Fvg, Società Cooperativa Sociale, la cui sede è a Udine e che si occupa a Vasto della Comunità per minori a San Lorenzo, per conoscere la struttura e donare ai ragazzi le uova di Pasqua Ricoclaun. Il responsabile Giovanni Ruggiero, ha spiegato che sono presenti in questo momento ragazzi, della fascia d’età 11- 18 anni che provengono sia del civile che del penale, che sono giunti da varie regioni italiane. I minori inviati dai servizi sociali e dai tribunali, sono solo di sesso maschile. La struttura è molto spaziosa sia all’interno che all’esterno e diversi sono i progetti in atto per consentire valorizzare le competenze e risvegliare passioni. La Comunità sta in questo periodo cercando di stabilire convenzioni con il territorio per riuscire a creare una relazione proficua, ma certamente il periodo di pandemia non sta facilitando l’interazione. Sono state valutate delle possibilità di collaborazione con la Ricoclaun, magari in sinergia con altre associazioni del territorio.