”Quando si apriranno le porte del palasport per la vaccinazione di massa?"

L’Avv. Angela Pennetta, presidente del Comitato Civico L’Arcobaleno sollecita le vaccinazioni di massa a Vasto.

Il direttore generale della Asl Schael e il sindaco Menna "oltre a fare le foto di circostanza sono capaci - chiede . di aprire le porte del palazzetto dello sport per consentire la vaccinazione di massa? A Chieti sono state fatte immediatamente a Vasto cosa dobbiamo aspettare che ci ammaliamo tutti?

L’equipe vaccinale composta da validi dottori c’è, il personale formato e pronto c’è; i vaccini sono arrivati. Lo staff medico di Vasto, come abbiamo appreso, ha già vaccinato con entrambe le dosi 1200 anziani andando anche in sedi periferiche come Castiglione e Gissi; poi si è dovuto fermare in quanto le dosi di Vasto sono state dirottate nelle zone rosse della Asl Lanciano Vasto Chieti; altrimenti, considerata la perfetta organizzazione e la dedizione totale, avrebbe già finito. Nella direzione medica dell’ospedale San Pio non riescono a somministrare più di 300 vaccini al giorno per mancanza di spazio; volete muovervi a spalancare le porte del Palazzetto?“