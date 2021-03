"Assurdo autorizzare i viaggi all'estero e vietare gli spostamenti in Italia”

Il coordinatore degli assessori regionali al Turismo, Daniele D'Amario, commenta la nota del Viminale che autorizza gli spostamenti da regione a regione per raggiungere l'aeroporto per i viaggi all'estero per motivi turistici: "E' assurdo e inconcepibile autorizzare i viaggi all'estero nello stesso momento in cui si vieta per ragioni di emergenza sanitaria qualsiasi spostamento all'interno del territorio nazionale. In sostanza si può andare in spiagge esotiche, ma non è ammesso raggiungere i propri cari nel periodo pasquale se questi vivono in Italia. Tutto questo viene autorizzato e ammesso a danno del turismo italiano e in particolare del comparto alberghiero, da mesi paralizzato dalle norme sulle restrizioni della mobilità. Quest'ultima decisione - conclude D'Amario - rischia di minare ancora di più la fiducia degli operatori turistici nazionali ormai allo stremo".