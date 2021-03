Carmela Grippa: “Via libera ai defibrillatori nelle scuole”

L’on. Carmela Grippa (Movimento 5 Stelle) informa che il Ministero dell’Istruzione, con la nota n.7144 del 25 marzo, dà il via libera all’assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie per l’acquisito di defibrillatori nelle scuole.

“Il provvedimento è frutto delle decisioni del Governo Conte II e voluto dalla precedente Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Con la misura sono destinati circa 10 milioni di euro per l'acquisto di questi strumenti fondamentali per consentire un pronto intervento in caso di arresto cardiaco tra il personale scolastico o gli alunni, in particolare durante l'attività sportiva. Per quegli istituti che già ne sono provvisti le risorse possono essere usare per l'acquisto di beni o servizi finalizzati a garantire la salute del personale e degli alunni.

Un altro contributo alla sicurezza di tutti nelle scuole. Si evidenzia che le risorse in esame costituiscono un finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria a disposizione delle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di garantire l’efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati dagli organi competenti.”