Grande successo per l’evento di Taste of Vasto

Si è tenuto il 27 marzo il primo evento primaverile di Taste of Vasto. Con la prenotazione sulla piattaforma, 20 persone, hanno fatto una passeggiata alla scoperta della vegetazione spontanea di Vasto Marina e area Sic con la guida turistica ambientale Tiziana Dicembre.

“Hanno avuto modo di osservare e conoscere le piante autoctone e alloctone, quelle commestibili e quelle che sono pericolose, ma anche storie, leggende ed il ciclo meraviglioso della primavera che ci porta a nuova vita”, racconta Annamargharteth Ciccotosto sulla sua pagina Facebook. “Approfittando della zona Arancione e dell'inizio della stagione primaverile, si è voluto proporre un evento gratuito, per valorizzare il patrimonio ambientale e storico della città, nel rispetto rigoroso delle normative covid.”

In soli due giorni è stato raggiunto il numero massimo di partecipanti, c’è stato il desiderio di rincontrarsi, anche se a distanza, per scoprire la bellezza della natura primaverile, per rivalorizzare il patrimonio ambientale di Vasto Marina.

Ad Aprile Taste of Vasto organizzerà nuovi incontri gratuiti.