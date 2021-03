Alessandra Cappa è il "candidato sindaco della Lega"

"Alessandra Cappa, avvocato e consigliere comunale, è il nome che la dirigenza vastese della Lega ha individuato all'unanimità e che porterà al prossimo tavolo regionale del centrodestra per individuare il candidato sindaco alle imminenti elezioni amministrative di Vasto".

Lo dichiara Sabrina Bocchino (Lega), portavoce regionale Lega Abruzzo e consigliere regionale.

“La mia affermazione riguardante l’apertura alle realtà civiche - dice in riferimento ad un articolo pubblicato sull'edizione odierna de Il Centro - deve essere letta esclusivamente come percorso per allargare a nuove forze la coalizione del centrodestra”.