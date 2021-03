Visione e avventura nel viaggio di Dante con Gianni Oliva

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, giovedì 25 marzo alle ore 18,30 container live in diretta streaming , Webinar gratuito sulle pagine Facebook: Università Tre Età Cupello, Università delle Tre Età Vasto, Club per l'Unesco di Vasto e Container LIVE e su Instagram: container live “Visione e avventura nel viaggio di Dante”, programma ideato, curato e condotto da Fabio Bruno.

L’evento organizzato dall'UniTre di Cupello, l'UniTre di Vasto e il Club per l'UNESCO di Vasto nel Dante Day per il settecentesimo anniversario della morte di Dante, in collaborazione con il Centro Europeo di Studi Rossettiani - Città del Vasto, avrà la presenza di Gianni Oliva, professore di letteratura italiana, con l’introduzione di Bianca Campli, storica dell'arte.

E’ il primo incontro di una trilogia che proseguirà l'8 Aprile con “Dante e le donne”, relatrice Laura Oliva e si concluderà il 15 Aprile con “Dante e la Divina Commedia nell’arte figurata” relatrice Bianca Campli.

"Al di là di tutte le discussioni intorno all’attualità e alla storicità del messaggio di Dante, si cercherà di fare il punto sul vero significato del viaggio dantesco, sul suo scopo profondo, che certamente esula dall’ipotesi di un viaggio turistico nell’altro mondo, ma si avvale di spiegazioni che fanno capo a Dante stesso, alle sue convinzioni filosofiche e teologiche, ai suoi modi di interpretare le scritture”. Gianni Oliva