Ministro Istruzione Bianchi: lavoriamo per la riapertura

"Lavoriamo giorno e notte per poter riaprire". Lo ha detto, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, incontrando Anci e Upi in videoconferenza. Il ministro ha ricordato di aver chiesto, che le scuole siano le prime a riaprire, ma in condizioni di sicurezza, "a partire dai più piccoli che devono essere i primi a poter tornare". Al ministero dell'Istruzione si sta organizzando la prossima fase, per far sì che, quando si tornerà in presenza si possa finire l'anno scolastico senza ulteriori stop. La data cerchiata in rosso è quella del 7 aprile, quando la stretta voluta per Pasqua dal governo Draghi terminerà, ma fino ad allora potrebbero cambiare diverse cose, soprattutto per quanto riguarda la curva dei contagi e le nuove misure restrittive.

Per quanto riguarda la maturità, si farà e sarà “un esame vero”, dice Bianchi. Si inizierà con un elaborato portato dagli studenti e strutturato sulle materie di indirizzo, poi ci sarà un lungo colloquio orale, di circa un'ora. Si inizia ufficialmente il 16 giugno alle 8:30, ovviamente in presenza.

Si pianifica anche la possibilità di tenere aperte le scuole l’estate. Il piano di Bianchi consiste nel creare un "ponte", concetto espresso da lui stesso in audizione al Senato, tra questo anno scolastico e il prossimo, senza però l’obbligo. Il "ponte", invece, consisterebbe nell'aprire le scuole a corsi e laboratori estivi e facoltativi, per mettere al primo posto la socialità a cui gli studenti hanno rinunciato nell'ultimo anno, passato principalmente in didattica a distanza.