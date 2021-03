Ha 88 anni il medico che sta per prendere la 14esima laurea

Leonardo Altobelli, che vive a Troia (Foggia) e che il 15 marzo ha compiuto 88 anni, ha ben 13 lauree e diversi titoli accademici come il master in Criminologia e Psicologia investigativa dell'Università di Foggia. Nella vita è stato un medico di base e nell'84 è stato anche sindaco della città di Troia. Si sta preparando per prendere la 14esima laurea in Scienze investigative. "Sono lo studente più anziano del mondo ed il secondo più titolato", spiega.

Queste le lauree che compaiono nel curriculum del medico: Medicina e Chirurgia conseguita a Siena nel '69, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere, Filosofia, Archeologia, doppia laurea in Pedagogia, Agraria e Scienze e tecnologie alimentari, Scienze turistiche, Storia e Biotecnologie.