Papa Francesco nomina sottosegretario Suor Alessandra Smerilli

Nuova importante nomina per la regliosa ed economista vastese Suor Alessandra Smerilli.

"Apprezzata economista - si legge su Vatican News - , Suor Alessandra Smerilli, 47 anni, religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Salesiane di Don Bosco, è chiamata da oggi ad un nuovo compito. Papa Francesco l’ha infatti nominata sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale per il settore Fede e Sviluppo.

Nel suo curriculum, un dottorato in Economia politica all’Università La Sapienza di Roma e PhD in Economics presso la East Anglia University di Nowrich (Gran Bretagna). E’ anche professore ordinario di Economia politica alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’educazione “Auxilium” di Roma. L’impegno nella Chiesa l’ha portata a far parte del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei Cattolici, dal 2019 è Consigliere dello Stato Vaticano e da marzo 2020 coordinatrice della Task force Economia della Commissione Vaticana per il Covid-19, istituita da Papa Francesco. Tra i suoi libri: “Donna Economia. Dalla crisi una nuova stagione di speranza”.

L'intervista a Suor Alessandra su Vatican News (clicca qui)