La Settimana Santa ai tempi del Covid

Sarà, come nel 2020, soltanto l'arcivescovo Bruno Forte a prendere parte alla processione del Venerdì Santo a Chieti, ma i fedeli sono esortati alla partecipazione in presenza alle celebrazioni liturgiche.

Per il secondo anno consecutivo la diocesi Chieti Vasto si prepara a vivere i riti pasquali nel rispetto delle norme anti Covid. Quest’anno sono previste le celebrazioni liturgiche in presenza, anche durante i giorni di ‘zona rossa’ nazionale dal Sabato Santo al Lunedì dell’Angelo. Restano vietate tutte le processioni e le devozioni che implichino assembramento e movimento dei fedeli: a Chieti l’unica eccezione sarà la processione del Venerdì Santo e come nel 2020, prevederà solo la partecipazione dell’arcivescovo Bruno Forte.

Le indicazioni dell’ufficio liturgico per la Settimana Santa 2021 prevedono che i fedeli siano esortati alla partecipazione in presenza alle celebrazioni liturgiche nel rispetto delle normative; per la Domenica delle Palme è vietata la consegna o scambio di rami da mano a mano (le parrocchie potranno provvedere alla distribuzione di rami d’ulivo o di palme, confezionati in bustine di plastica, nei giorni che precedono la domenica); il Giovedì Santo, nella messa vespertina viene omessa la lavanda dei piedi, è possibile l’adorazione del Santissimo Sacramento, nel rispetto degli orari e delle norme previste per la pandemia, evitando lo spostamento tra chiese al di là della propria parrocchia. Ci si atterrà agli orari del coprifuoco per la Veglia di Pasqua. Infine, sono espressamente vietate tutte le processioni della Domenica delle Palme, del Venerdì Santo, anche nelle singole parrocchie. L’unica eccezione sarà la processione vissuta dall’arcivescovo nel giorno del Venerdì Santo: con il Crocefisso che partirà dalla cattedrale e vi farà ritorno dopo un breve tragitto.

Si ricorda inoltre che anche quest’anno la consueta benedizione annuale delle famiglie nelle case non ci sarà.