Nel quartiere Incoronata sospensione idrica nella giornata di martedì

La Sasi informa che è prevista la sospensione idrica domani in alcune strade del quartiere Incoronata di Vasto a causa di un lavoro urgente di manutenzione, dalle ore 08,00 di domani 23.03.2021 fino a fine lavori previsti per le ore 13,00 nella medesima giornata.

Le zone interessate: Via San Leonardo, Contrada Defenza, Via Marchione, Via Riccione e strade traverse.