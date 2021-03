Menna ribatte: "Conti in ordine"

Alle accuse, formulate in una nota (clicca qui), dei consiglieri comunali di minoranza ribatte il sindaco Francesco Menna.

La Corte dei Conti, con la deliberazione 238/2020 che arriverà in aula il 30 marzo prossimo, abbondantemente entro i sei mesi dal deposito, come richiesto dall’organo di controllo, ha attenzionato il Comune di Vasto su quanto già da tempo risaputo e segnalato dal Settore Finanziario e dalla Giunta comunale.

“Il Comune di Vasto, – ha evidenziato il sindaco Menna – da prima del 2013 (molto prima della Giunta Menna), presentava delle criticità che andavano attentamente monitorate e risolte, con riferimento, in particolare, alla riscossione coattiva dei tributi ed alla anticipazione di Tesoreria. A tal riguardo dalla Giunta Menna sono state poste in essere azioni di recupero della Liquidità già da alcuni anni, come evidenziato nelle precedenti note interlocutorie inviate alla locale Corte dei Conti, e i cui risultati saranno certificati nel prossimo Consiglio per il successivo inoltro Alla Corte dei Conti:

– dal mese di settembre 2020 l’Ente non è più in sofferenza di cassa ed ha chiuso regolarmente l’anticipazione di tesoreria, registrando un saldo di cassa positivo, alla fine dell’esercizio 2020, pari a 4.636.664,70.

– dal mese di settembre ad oggi non ha mai utilizzato l’anticipazione di tesoreria, pur regolarmente concessa da UBI-Banca – Tesoriere dell’Ente;

– sono stati pagati tutti i debiti con i fornitori scaduti e non contestati fino al 31/12/2020 compresi i debiti F/bilancio formatisi negli anni addietro e lasciati “in eredità” dalle Giunte di centrodestra;

– sono stai riscossi accertamenti Ici/ Imu per quasi 4.000.000 di euro (in particolare vertenza piattaforme)

– le aliquote Tari sono ferme ai livelli 2017;

– i conti del Comune sono in ordine e rispettano tutti gli equilibri di bilancio dettati dalla normativa nazionale.

In definitiva il bilancio del Comune di Vasto – conclude Menna – gode di ottima salute ed il Consiglio Comunale, il prossimo 30 marzo, è chiamato ad approvare il bilancio pluriennale 2021/2023, che risponde a tutti i canoni di una sana e oculata gestione, e pone le giuste basi finanziarie per il prossimo mandato elettorale, per il bene della comunità vastese”.