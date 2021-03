Vaccinazioni al PalaBCC, a breve la convenzione con la Asl

“Sono stato contattato questo pomeriggio dalla Asl che mi ha garantito che a breve sarà sottoscritta la convenzione per consentire la vaccinazione al PalaBCC, dove ci sono spazi e parcheggi funzionali allo scopo. Finalmente, dopo Chieti, Lanciano e Francavilla, è arrivato il turno anche di Vasto nella scelta della sede per i vaccini".

E' quanto sottolinea, in una nota, il sindaco di Vasto Francesco Menna.

"Ricordo che il Comune di Vasto - aggiunge - ha messo a disposizione a proprie spese la sede di via dei Conti Ricci dove è stato realizzato un gran lavoro per lo screening di massa. Un ringraziamento di cuore ai medici e gli operatori dell’ ospedale che si sono adoperati per garantire la vaccinazione senza sosta e senza orario, coordinati dal dottor Angelo Muraglia e dalla dottoressa Francesca Tana. Chiederò al direttore Thomas Schael e alla Regione di evitare, se possibile, per Vasto l’associazione padovana di operatori per il piano vaccini, ma di basarsi sulla preziosa professionalità di medici ospedalieri che fanno capo a Tana e Muraglia.

Adesso è il momento di accelerare la vaccinazione - conclude il sindaco di Vasto - e semplificare le procedure, avvalendosi, se è il caso, gratuitamente anche della imponente e operosa squadra di volontariato dello screening di massa coordinata dalla dottoressa Anna Suriani e dalla Protezione Civile”.