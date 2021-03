Si è conclusa con successo l’iniziativa “Leggeri Leggendo, la Primavera della Cultura”

Con l’arrivo del 21 Marzo, giornata della Primavera, è terminata l’iniziativa “Leggeri Leggendo, la Primavera della Cultura”, che con il coinvolgimento delle due librerie indipendenti del Centro Storico di Vasto: la Nuova Libreria e Libreria di Via Cavour, e il coordinamento di Chiara Iacovitti, Candia Piedigrossi, Annamargareth Ciccotosto e Rosaria Spagnuolo ha consentito a 40 persone, tra adulti e bambini di scambiarsi un libro a km 0.

Ognuno dopo aver completato il proprio identikit letterario ha ricevuto le indicazioni per donare un libro ad una persona che non si conosceva e nei giorni scorsi ha ritirato in libreria un libro in dono da un altro partecipante. Le combinazioni sono state casuali, in anonimato ogni persona ha ricevuto le caratteristiche di un’altra e la libreria è stata considerata il luogo adatto allo scambio.

I commenti tutti estremamente positivi sull’evento creato su facebook sottolineano che è stata una bella idea di condivisione, nel rispetto rigoroso delle norme anti Covid, che ha coinvolto ed emozionato al tempo stesso piccoli e grandi, che ha creato unione, diffondendo l’amore verso i libri e la lettura in una modalità insolita e innovativa, ponendo l’attenzione su un’idea di primavera culturale. L'iniziativa ha destato un interesse culturale, svelando una grande passione e condivisione tra i partecipanti, un fermento positivo da coltivare ed è probabile che possa ripetersi per creare nuove emozioni e nuove letture.