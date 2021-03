Young People First, Vasto Città parla con i giovani vastesi

Vasto Città ha proposto oggi pomeriggio un nuovo incontro on line, in streaming su Facebook, per parlare di “Young People First” con brillanti giovani vastesi che hanno evidenziato tante idee creative, concrete e fattibili per dare uno slancio nuovo alla nostra città.

Piergiorgio Molino, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina, insieme a Maria Rosaria Franceschini hanno presentato i giovanissimi ospiti: Camilla Ortolano, Loris Napolitano, Federica Molino, Gianluca Iammarino, Paride Rossi che hanno avuto modo di presentare le loro idee caratterizzate da grande impegno e passione.

Camilla Ortolano, ha presentato il Progetto “News Labofficina” che vede la costituzione di un laboratorio di idee per il territorio. Uno spazio creativo virtuale per condividere progetti, idee, proposte, incentivi per migliorare la qualità della vita della comunità, per favorire un dialogo costruttivo e migliorativo, anche mediante una rete di collaborazioni tra comunità vicine ed interconnesse così da valorizzare il territorio. Ha lanciato l’idea di un teatro bianco, uno spazio multiculturale dove lanciare tante iniziative culturali.

Federica Molino e Gianluca Iammarino hanno lanciato l’idea di costituire una nuova Associazione Culturale Vastese, che potrebbe essere il volano di energie nuove che possono essere propositive per la città. Potrebbe istituire un tavolo del turismo, per organizzare con tutti gli attori turistici un calendario degli eventi entro il 1 giugno, con proposte fattibili anche per i giovani turisti, con eventi green a zero impatto sull’ambiente. Potrebbe essere utile proporre, hanno detto i due ragazzi, un potenziamento della linea urbana estiva con gli autobus elettrici per incrementare i collegamenti con Vasto Marina e Punta Penna. Inoltre, per creare coesione e aggregazione si potrebbero organizzare nei periodi estivi dei tornei sportivi in zone anche insolite. Hanno evidenziato anche la possibilità di realizzare un grande evento per la festa di San Michele, con varie proposte per diversi target, con gruppi musicali del territorio, concorso musicali e stand di specialità locali, con la coesione di attività commerciali.

Paride Rossi, ha presentato in anteprima l’evento Ted x Vasto (Technology Entertainment Design), che realizzerà con il suo team il 19 giugno 2021, con il patrocinio del Comune di Vasto nei Giardini di Palazzo d’Avalos, con il titolo “Remare”. Il comitato organizzativo è nato a dicembre in piena pandemia, è no profit, e si è posto l’obiettivo di essere un punto d’incontro per le realtà e istituzioni anche locali, con un ricco programma per diffondere e condividere idee innovative.

L’ultimo intervento di Loris Napolitano ha focalizzato l’attenzione sulla sofferenza dello sport in questo periodo e sull’importanza dell’aggregazione sportiva che può concretizzarsi anche con la possibilità di organizzare tornei sportivi, con squadre miste, di tanti tipi di sport, per coinvolgere i ragazzi di diverse fasce d’età, valorizzando varie zone sportive della città.

Piergiorgio Molino e Maria Rosaria Franceschini hanno valorizzato le idee messe sul campo che rappresentano energie positive che possono diventare possibilità concrete anche a breve termine.