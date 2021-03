Fresco di stampa “Autismo un fenomeno sociale“ di Rocco Di Santo e Giovanni Magoni

Il libro “Autismo un fenomeno sociale” a cura di Rocco Di Santo e Giovanni Magoni con il contributo di tanti e autorevoli esperti nel campo dell’autismo, LEM libreria, ha avuto la collaborazione tra gli altri del dr. Riccardo Alessandrelli, neuropsichiatra infantile della Asl Chieti Vasto, presente a Vasto nell'équipe specializzata nel trattamento dei disturbi del comportamento dei bambini.

E’ rivolto a chi desidera comprendere il fenomeno Autismo dal punto di vista sociologico. L’obiettivo del volume è quello di analizzare l’Autismo non come una mera condizione di salute posta in un quadro nosografico, bensì come un fenomeno sociale, attraverso una lente di osservazione multidimensionale e (per questo) multiprofessionale.