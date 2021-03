"Tutti vogliono il merito di aver contribuito all’investimento Amazon”

Da alcuni giorni assistiamo ad un dibattito fatto a suon di comunicati stampa dove si fa a gara nel rivendicare i meriti per l'investimento che Amazon ha deciso di fare a San Salvo. Una discussione alquanto stucchevole che non ha precedenti nella storia della nostra città e bisogna dire con molta franchezza che non è un bel vedere. L'intento è molto chiaro cercano di accreditarsi dando valore alla propria azione per trarne vantaggi elettorali. Circolano addirittura voci che qualcuno già stia raccogliendo curriculum.Se questo risponde al vero è di una gravità inaudita.

Vorrei ricordare a chi lo avesse dimenticato che il diritto al lavoro è sancito nella nostra “Carta Costituzionale”. Sappiate che i giovani di oggi hanno una marcia in più rispetto a chi pensa di speculare sulla loro condizione di bisogno. Le istituzioni preposte facciano molta attenzione nel vigilare affinché tutte le procedure per la selezione del personale avvengano nel pieno rispetto della legge per il collocamento al lavoro. Battiamoci insieme affinché venga premiato il merito e sia sconfitto il metodo feudale della raccomandazione. Rispetto, legalità e dignità per il futuro dei nostri giovani.