Accogliendo l’invito del Presidente nazionale dell’Anci, Antonio Decaro, oggi 18 marzo nella prima Giornata nazionale in memoria delle vittime da Covid in Municipio bandiere a mezz’asta quale segno di vicinanza alle nostre comunità colpite dall’immane tragedia.

Alle 11, in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, osserverò un minuto di silenzio dinanzi al Tricolore per ricordare chi non ce l'ha fatta.

La ricorrenza è stata fissata ad oggi 18 marzo, data in cui, un anno fa, i camion dell'Esercito sono stati impegnati a Bergamo per il trasporto delle salme.

L’immagine di quei mezzi carichi di feretri che attraversavano le strade deserte della città lombarda rimarrà per sempre impressa nelle nostre menti.

Per chi non c’è più.

Per chi resta e non dimentica

Francesco Menna, sindaco di Vasto