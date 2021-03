'Mattei' di Vasto: una scuola sempre più europea

Ultime notizie dall’Agenzia Nazionale INAPP! L’Istituto d’Istruzione Superiore “E. Mattei” di Vasto ha ottenuto l’accreditamento Erasmus+ per il Settore Istruzione e Formazione Professionale a seguito della domanda inoltrata lo scorso 29 ottobre 2020.

L’accreditamento è una conferma dell’europeizzazione dell’offerta formativa della nostra scuola e rappresenta uno strumento prezioso per proiettare la scuola in una dimensione duratura di cooperazione e di scambi transnazionali. L’ottenimento dell’accreditamento conferma la visione fortemente innovativa e di eccellenza dell’Istituto. Avere l’accreditamento significa che, per i prossimi sette anni del nuovo programma Erasmus+ 2021-2027, la nostra scuola potrà accedere ai fondi europei semplicemente facendo una richiesta di finanziamento, cioè senza dover presentare un progetto specifico con il rischio (molto elevato) di vederselo bocciare.

Ottima notizia, quindi, per gli studenti del “Mattei” di Vasto, che nei prossimi anni vedranno confermate le opportunità di realizzare esperienze di tirocini formativi in Europa, e per i docenti, che potranno realizzare visite studio ed esperienze di “job shadowing” presso aziende e istituti scolastici in Europa.

Sono solo quattro gli istituti scolastici in Abruzzo ad avere ottenuto questo riconoscimento: oltre al “Mattei” ci sono il “Palizzi” di Vasto, l’IIS “Di Poppa-Rozzi” e il Liceo Statale” G. Milli” di Teramo, a conferma dell’ambiziosità e del privilegio dell’essere accreditati per il programma Erasmus+.

L’accreditamento è stato possibile grazie anche alla collaborazione con il partner tecnico Polaris Formazione, OdF accreditato presso la Regione, che negli ultimi anni sta lavorando a stretto contatto con il team di progettazione Erasmus+ della scuola e con il quale abbiamo attivato anche altre progettualità.

Ora aspettiamo solo che la “tempesta” passi con una motivazione in più per ripartire alla grande. Europa… stiamo arrivando!

Gaetano Fuiano - Dirigente Scolastico IIS “E. Mattei”- Vasto