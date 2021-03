Raffaella Basilico presidente della European Society of Emergency Radiology (ESER)

Dal 1° marzo scorso è Raffaella Basilico, radiologa presso la Radiologia dell'Ospedale di Chieti, la nuova Presidente della European Society of Emergency Radiology (ESER).

"La sua nomina - si legge in una nota dell'ESER - è di grande soddisfazione per tutti i radiologi italiani e in particolare per coloro che si occupano di radiologia d’emergenza nel contesto nazionale e internazionale. L'ESER, fondata nel 2011, ha tra i soci fondatori Lorenzo Derchi, Vittorio Miele e Mariano Scaglione, quest’ultimo Presidente ESER nel biennio 2015-2017. Alla neo Presidente dr.ssa Raffaella Basilico le più vive congratulazione e auguri di buon lavoro da parte del Presidente e del CD SIRM e del Presidente e CD della Sezione di Radiologia d’Urgenza ed Emergenza".

"Nell’assumere questo prestigioso incarico - commenta Raffaella Basilico - sono particolarmente orgogliosa di poter rappresentare tutti i radiologi italiani ed europei che quotidianamente, unitamente ai colleghi del Pronto soccorso, affrontano la difficile sfida della diagnosi in emergenza. La Radiologia svolge un ruolo fondamentale nella gestione del paziente con patologia acuta e l’obiettivo della Società Europea di Radiologia di Emergenza, in collaborazione con le Società di Radiologia di tutti i Paesi dell’Unione Europea, ma anche del resto del mondo, è di promuovere la crescita e l’aggiornamento professionale dei radiologi che devono essere in grado di diagnosticare in tempi rapidissimi patologie gravi, traumatiche e non, al fine di indirizzare al meglio il successivo trattamento".

Alla dottoressa Basilico le congratulazioni della Direzione aziendale della Asl Lanciano Vasto Chieti.