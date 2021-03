Va avanti il piano vaccinale in Abruzzo

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a proposito della campagna vaccinale su Sky TG24 ha precisato che: "Nella giornata in cui AstraZeneca è stato sospeso ci siamo ritrovati a dover mandare a casa le persone. Abbiamo riconvertito l'organizzazione vaccinale concentrandoci sulle dosi di Pfizer e Moderna. La campagna è andata avanti, l'Abruzzo ancora oggi è una regione che è tre o quattro punti sopra la media nazionale di somministrazione. Come tutte le Regioni, se ci arrivano i vaccini siamo in grado di somministrarli, anche in tempo breve.

Abbiamo chiuso un accordo con i medici di medicina generale - ha detto poi -, altrettanto stiamo facendo con i farmacisti. Abbiamo già attivato un centinaio di punti di somministrazione vaccini, che con i medici di medicina generale si possono addirittura moltiplicare. Se avessimo i vaccini saremmo in grado in qualche settimana di poter raggiungere una quota consistente di abruzzesi e creare un'immunità diffusa, che può consentire una diversa gestione della pandemia".