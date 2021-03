Bando per la rigenerazione urbana: "L'Amministrazione non sia distratta..."

E’ stato pubblicato un bando per la rigenerazione urbana che, per i Comuni da 15.000 a 49.999 abitanti, prevede stanziamenti fino a 5 milioni di euro da impiegare nella progettazione e/o esecuzione di opere quali la manutenzione e il riuso di aree ed edifici pubblici, la demolizione delle opere abusive, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili pubblici e la mobilità sostenibile.

Le richieste - si mette in evidenza in un comunicato diramato dal Movimento 5 Stelle Vasto - devono riferirsi ad opere inserite nella programmazione annuale o triennale degli enti locali e rientranti nello strumento urbanistico comunale.

Le domande di finanziamento dovranno essere inoltrate entro il 4 giugno 2021 mediante apposita modulistica.

"Dopo il recente insuccesso dell’Amministrazione Menna - si legge nella nota del M5S Vasto - che ha commesso plateali errori nella presentazione di domande di finanziamento per circa 5 milioni, tutte puntualmente bocciate, relative agli edifici scolastici, compreso l’Asilo Carlo Della Penna, ci auguriamo che la Giunta abbia imparato la lezione e sia questa volta in grado di presentare domande in linea con i requisiti richiesti dal bando.

Vasto non merita ulteriori penalizzazioni a causa di un’Amministrazione distratta, inefficiente e incapace di realizzare in tempi accettabili i progetti necessari per invertire la lunga fase di decadenza della Città e del suo territorio".