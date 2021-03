La Consulta Giovanile propone per il 160° dall’Unità D’Italia diretta FB per raccontare Giuseppe Verdi

"Domani 17 marzo presso il Centro Socioculturale E. Berlinguer la Consulta Giovanile di Vasto, - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l'Assessore alle Politiche Giovanili, Paola Cianci - in occasione della ricorrenza del 160° anno dall’Unità D’Italia, racconterà alcuni passaggi della vita di Giuseppe Verdi, uno dei personaggi più importanti del panorama culturale scomparso 120 anni fa. Compositore che ha portato alla ribalta il nome della nostra nazione in tutto il mondo con la sua straordinaria musica che ha abbracciato il Risorgimento italiano tutt'oggi molto apprezzata. Il programma sarà ricco di interventi che potrete ascoltare in diretta sulla pagina FB della Consulta e del Comune di Vasto. Grazie alle ragazze e ai ragazzi - concludono Sindaco e Assessore - per il grande impegno che dimostrano sempre nell'organizzazione di eventi che meritano attenzione come testimonianza soprattutto per i più giovani".

"La Consulta pone sempre come obiettivo la promozione della cultura - dichiara la Presidente, Marta Del Negro - e la valorizzazione di essa attraverso la partecipazione. Siamo attenti alle necessità della gioventù che vuole esprimersi anche nel campo delle arti. Difatti tra le nostre iniziative non mancano di sottolineare quanto l’espressione sia mezzo per la crescita personale e per questo i protagonisti siamo noi per stimolare l'attenzione delle nuove generazioni. Ringrazio tutti per il lavoro svolto, - conclude la Presidente - in particolare il segretario Marco Fiscante promotore dell'evento, Vladic Ciccotosto (@vladislav_creative), Andrea Berardi (@abgraphicsvasto), Matteo Hallissey (@simposiodimenti), Cesare Vicoli (@chesuccedeoggi), ed il Progetto Giovani per la collaborazione".