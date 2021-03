Malgrado l’approvazione del Regolamento per la gestione del verde continuano le potature vietate

C’è a Vasto una grande attenzione alle tematiche del verde pubblico anche nei social e sono diversi i cittadini e associazioni che segnalano come, malgrado sia stato approvato il Regolamento per la gestione del verde, continua la sistematica distruzione del verde pubblico. Si fa riferimento alla potatura di alberi con il metodo della capitozzatura, che oltre a rendere brutti gli alberi provoca vari problemi.

L’albero ha bisogno di foglie per fare la fotosintesi, e per potersi nutrire, quindi togliendo tutti i rami e di conseguenza le foglie, con la capitozzatura, si tolgono tutte le fonti di nutrimento dell’albero. Va inoltre considerato che ogni ramo corrisponde all’apparato radicale, quindi tutto quello che viene eliminato dalla chioma di riflesso viene tolto all’apparato radicale, facendo indebolire l’ancoraggio che l’albero ha con il terreno, e togliendo questo ancoraggio è più facile che l’albero possa cadere. Facendo dei tagli non giustificati superiori a 10 cm di diametro, si creano delle ferite che favoriscono l’ingresso di microorganismi come funghi che attaccano il legno provocandone un decadimento, indebolendo la struttura della pianta.

Per questo motivo questo tipo di potatura è vietata da un regolamento che la stessa amministrazione si è data. Viene chiesta la presenza di professionisti per attuare altri interventi di manutenzione del verde, tutelando le piante e la bellezza del paesaggio come previsto dal regolamento.