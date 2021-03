Uova di Pasqua solidali per la Casa di Accoglienza Genova Rulli

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi le uova di Pasqua solidali della Ricoclaun sono arrivate alla Casa di Accoglienza Genova Rulli di Vasto, grazie alla donazione di Michele Cappa, fondatore di Cquadro e Vasport.

E’ stata l’occasione per incontrare la presidente della struttura e la responsabile dei minori e considerare la possibilità, quando tutto tornerà alla normalità, di incrementare l’attività sportiva dei ragazzi, creando una rete di collaborazioni con le organizzazioni sportive del territorio.

L’associazione Ricoclaun, che svolge attività di clownterapia nella Casa di Accoglienza, per motivi legati alla pandemia, ha dovuto sospendere da marzo del 2020 l’attività, ma non vede l’ora di poter ritornare per poter contribuire a creare piccoli momenti divertenti e colorati. Ne hanno bisogno i bambini ma anche i clown volontari Ricoclaun.