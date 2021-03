Il Biciplan all'attenzione del Consiglio comunale di Vasto

Nel corso dell'odierna seduta del Consiglio comunale verrà discusso il punto all'ordine del giorno relativo alla approvazione del Biciplan, il Piano urbano della mobilità ciclabile.

"Un traguardo importante ed innovativo per l'amministrazione - sottolineano il sindaco Francesco Menna e l'assessore alla Mobilità sostenibile Paola Cianci - che vanta il primato nella provincia di Chieti unendosi a diversi Comuni abruzzesi tra cui Pineto, Alba Adriatica, Pescara, L'Aquila, Giulianova e altri. Per la prima volta la nostra città potrà usufruire di uno strumento di pianificazione, realizzabile nel medio lungo periodo, che disegna i collegamenti cilabili urbani con la Via Verde Costa dei Trabocchi, la ciclopedonale di Vasto Marina ed i percorsi della Lebba e del Sinello.

Si tratta di ciclabili urbane - spiegano sindaco e assessore - che favoriranno gli spostamenti all'interno della città, dal centro cittadino fino ad arrivare ai quartieri Incoronata, San Lorenzo, Punta Penna, Vasto Marina e le strade principali della città raggiungendo gli attrattori primari come le stazioni ferroviarie di Vasto-San Salvo e del Porto di Vasto, i presidi sanitari, le scuole, le strutture sportive.

La sicurezza dei ciclisti e dei pedoni sono al centro di questa importante programmazione che ci porterà a fare investimenti migliorativi della mobilità urbana favorendo l'utilizzo della bicicletta. Abbiamo dimostrato in questi anni di avere una visione lungimirante del territorio, necessaria per la crescita e lo sviluppo sostenibile della città. All'interno di questa progettazione si inseriscono le Zone 30 per la moderazione del traffico e le corsie ciclabili (Bike Lane) sulla carreggiata, i cui lavori partiranno nei prossimi giorni insieme alle case avanzate ovvero linee di arresto per le biciclette negli incroci semaforici più delicati. Quest'ultimi interventi rappresentano una fase transitoria e preliminare alla realizzazione delle piste ciclabili vere e proprie. Con l'approvazione inizieremo ad intercettare fondi nazionali ed europei già previsti per i Comuni che hanno fatto ricorso a questo piano.

Auspichiamo una discussione costruttiva - concludono Menna e Cianci - che porti alla condivisione unanime di questa grande rivoluzione urbana che migliorerà la qualità della vita di tutti noi. Ringraziamo sin da ora l'arch. Alessandro Tursi, progettista del Biciplan, e gli uffici comunali per il grande lavoro svolto con il contributo delle varie associazioni e dei cittadini".