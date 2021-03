Scrivi alla Ricoclaun dal 16 al 21 marzo : “In questo momento cos’è per te la felicità?”

In questo periodo difficile di pandemia, dove cresce a dismisura l’ansia e la preoccupazione, l’associazione Ricoclaun lancia un originale e gratuito concorso: scrivi dal 16 al 21 marzo a ricoclaun@gmail.com, inserendo i tuoi dati anagrafici e spiegando in questo momento cos’è per te la felicità.Possono partecipare bambini, ragazzi e adulti, senza limiti di età, basta una frase o una parola. Tutte le indicazioni sulla felicità saranno poi inserite in un form doodle di google e dal 22 al 31 marzo 2021 tutti potranno votare al sondaggio semplicemente cliccando sul link che verrà evidenziato sul sito www.ricoclaun.it e nella pagina facebook Ricoclaun.

La frase o parola che sarà più votata vincerà un uovo di Pasqua gigante di 3 kg di cioccolata al latte, mentre alla seconda o terza, un uovo di Pasqua da 500 gr. di cioccolata al latte, da ritirare nella sede Ricoclaun in Via S. Caterina da Siena 1 a Vasto. Per tutti coloro che partecipano all’iniziativa, anche a chi vota, è previsto un dono: la scatolina con il naso rosso.

“Ciò che si conquista con un sorriso, rimarrà per sempre!” Gandhi