Fabio Travaglini capo delegazione italiana a Strasburgo

Dal 23 marzo Fabio Travaglini sarà a capo della delegazione italiana al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa a Strasburgo. La nomina è stata fatta dall' Associazione italiana dei Consigli comunali e regionali d'Europa (AICCRE) al cui interno Travaglini ricopre il ruolo di segretario regionale per l’Abruzzo.

“Insieme ai colleghi rappresentanti dei Comuni (ANCI) e delle Regioni italiane” commenta Fabio Travaglini “lavoreremo per far sentire ancora più forte la voce dei nostri territori. Ringrazio i vertici dell'AICCRE, Stefano Bonaccini e Carla Rey per la nomina e per avermi dato questa grande opportunità”